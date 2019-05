A Giacciano con Baruchella, nel Rodigino, un autobus di linea con a bordo 20 studenti ha preso improvvisamente fuoco. Il primo ad accorgersi che qualcosa non andava è stato l'autista che ha immediatamente provveduto a far scendere tutti dall'autobus prima che venisse divorato dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito.

L'intervento dell'autista

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato l'autista che mentre percorreva la strada regionale 482, ha notato le prime avvisaglie. Ha accostato, e poi ha fatto scendere tutte le persone a bordo. A quel punto la situazione è apparsa in tutta la sua gravità. Il pullman è stato man mano invaso dalle fiamme. I pompieri sono immediatamente giunti sul posto da Castelmassa e Rovigo, e dopo circa 1 ora di lavori hanno spento finalmente le fiamme. Del pullman non è rimasto più nulla. Intanto le forze dell'ordine hanno deviato il traffico per permettere le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.