Al Grande Fratello va in scena un'accesa discussione tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André. Tutto è cominciato scorsa puntata da una frase dell'opinionista che non è andata giù alla concorrente. Questa sera lo stesso Malgioglio ha deciso di prendere parola contro la nipote del cantautore genovese, accusandola di essere pazza.

Cristiano Malgioglio contro Francesca De André

La scorsa puntata determinate scenate e atteggiamenti di Francesca De André non erano andati giù a Cristiano Malgioglio, che l'aveva accusata di fare bullismo in casa, chiosando con la frase: "Se il mio amico Fabrizio De André vedesse questo, si rivolterebbe nella tomba". Questa sera l'opinionista ha deciso di prendere parola contro l'inquilina: "Se io oggi faccio questo lavoro, lo faccio grazie a tuo nonno. L'ho frequentato per parecchi anni, tu eri una bambina. Vedendoti in queste condizioni, se tuo nonno avesse visto questo si sarebbe rigirato nella tomba". Francesca controbatte: "Mi ha ferito perché mio nonno è stato una guida spirituale. Sola come un cane, io ho ricercato mio nonno, quindi a me ha ferito quello che hai detto".

Lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André

"Sei una pazza totale!"

Ma il confronto è più acceso che mai e il nome di Fabrizio De André continua ad essere motivo di discussione fra Malgioglio e la Francesca. L'opinionista non ci sta e dice tutto quello che pensa di lei: "Se tuo nonno ti vedesse adesso per il modo con cui parli e ti rapporti, sarebbe felice? Tuo nonno era di una sensibilità incredibile e mi spiace che tu hai messo in dubbio la mia amicizia con Fabrizio. Lui è stato un grande amico e devo a lui se ora mi chiamo Cristiano Malgioglio". La ragazza perde la testa e urla più volte al celebre paroliere di vergognarsi per aver parlato del nonno defunto. La reazione di Cristiano è veemente: "Ma sei fuori di testa? Ma tu non sei normale. Io per fortuna non sono normale ma anormale, ma tu sei una pazza totale! Dovresti vergognarti di tutti i danni che hai creato a casa!". Solo Barbara D'Urso è riuscita a mettersi in mezzo alla discussione cercando di mediare: ma gli attriti tra l'opinionista e la concorrente sembrano ancora irrisolti.