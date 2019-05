Sono in corso a Rimini i lavori di ristrutturazione per un vero e proprio "albergo dei nonni" dal nome A Casa Nostra, ricavato da un vecchio tre stelle della catena Miramare. La struttura ospiterà anziani soli, autosufficienti, in grado di farsi compagnia tra partite di burraco, serate di ballo e tuffi in piscina.

Un albergo unico in Romagna e in Italia

Quella che sta per nascere a Rimini è una struttura unica sia in Romagna che nel resto dell’Italia. È stata resa possibile dalla Onlus A Casa, di cui fa parte l’avvocato Lino Falzarano, fondatore insieme a Domenico Arrigoni e da un medico del luogo, e Pamela Lobuono, direttrice dell’albergo. I lavori dovrebbero rendere operativa la “casa dei nonni” già a partire da giugno. Come hanno affermato i due responsabili a “Il Resto del Carlino”, molti anziani si stanno informando per poter vivere nella struttura, sentendosi come a casa propria. La particolarità dell’hotel è che tutti gli ospiti sono in grado di badare a se stessi e quindi nasce esclusivamente per dare una risposta a chi è solo

Tanti eventi e servizi nell'albergo per anziani soli

L’albergo A Casa Nostra di Rimini è composto da 33 camere, due piscine esterne con l’idromassaggio e starà agli ospiti stessi decidere per quanto tempo soggiornarvi. Tra i servizi agli anziani ci sono i pasti e la lavanderia, forniti da volontari e personale dedicato. Inoltre, stando a quanto dichiarato da Pamela Lobuono a Il Resto del Carlino, la retta sarà perfino inferiore a quella delle normali case di riposo. La gestione, quindi, pur facendone un vero e proprio albergo, vuole permettere agli anziani di sentirsi come nelle proprie case. Questi avranno modo di interagire tra di loro e potranno partecipare a molte attività pensate per loro. Infatti, nel personale ci saranno anche degli educatori che creeranno dei veri e propri eventi ad hoc, sia nelle ore diurne che in quelle serali, per riuscire a rendere confortevole la presenza degli ospiti.