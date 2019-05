Come riporta Ansa, Giovanni Plotegher era stato licenziato lo scorso anno dalla carica di direttore della filiale della Banca Carige di Vernazza, in provincia di La Spezia. Era infatti emerso che aveva rubato una quantità ingente di soldi dal bancomat e direttamente ai clienti. Ieri, è stato formalizzato il suo arresto per riciclaggio, a mettere le manette all'ex direttore è stata la Guardia di Finanza.

Il direttore della banca che rubava soldi ai clienti

Giovanni Plotegher si trova adesso agli arresti domiciliari con la principale accusa di riciclaggio, indagata è anche sua moglie Mariolina Grillo, figlia dell'ex parlamentare forzista Luigi Grillo, e anche altri presunti complici, tra i quali figura un commerciante che avrebbe aiutato l'ex direttore a riciclare il denaro sottratto dal bancomat e direttamente ai clienti. A spalleggiare l'ex direttore della filiale della Banca Carige nel riciclaggio delle somme sottratte indebitamente sarebbero stati anche due imprenditrici e un ex calciatore dilettante. L'ex direttore era noto nell'ambiente sportivo perché al vertice della squadra di calcio Valdi Vara 5 Terre.

Immagine di repertorio

Plotegher avrebbe rubato 585mila euro dal bancomat e 500mila euro direttamente dai conti correnti dei clienti tra il 2015 e il 2017, prelevando somme basse in modo costante grazie alla falsificazione delle firme. Poi, ripuliva i soldi investendo in altre attività con l'aiuto dei suoi complici e, pare, anche della sua coniuge. Lo scorso anno, la Banca lo aveva licenziato perché erano emersi i furti che metteva a segno e aveva anche aperto contro di lui un procedimento finalizzato ad ottenere un risarcimento danni.

Sequestrati beni per 1 milione di euro

L'ex direttore della filiale della Banca Carige di Vernazza è andato incontro, oltre che all'arresto, anche al sequesto preventivo di beni immobili e denaro per una cifra di 1 milione di euro pari alla somma sottratta ai clienti della Banca. Tra i beni sequestrati ci sono anche due ristoranti situati nelle Cinque Terre. A denunciare Giovanni Plotegher sono stati privati cittadini e anche la stessa Banca Carige. Giovanni Plotegher è accusato anche di furto aggravato, autoriciclaggio e del reato di falso in titoli di credito.