Carolyn Smith ha annunciato su Instagram di aver avuto una trombosi al braccio destro. La coreografa e giudice di Ballando con le Stelle tiene spesso aggiornati i propri fan sulle sue condizioni di salute.

Carolyn Smith e le notizie sulla sua salute

Carolyn Smith ieri ha fatto una serie di controlli all'ospedale Pio XI di Roma: "Ho una trombosi al braccio destro. Oggi inizio la cura. Tutto andrà bene con il tempo". Come si vede dal video, la Smith sta bene e anzi oggi ha voluto rassicurare tutti: "Voglio precisare che io non sono in ospedale! Sono a casa mia che devo solo riposare. Si ho la trombosi al braccio destro e sto facendo le cure. Non sono stata male dopo @ballandoconlestelle perché non eravamo in onda sabato sera ma ero presente al mio evento I AM A WOMAN LIVE a Roma, che è stato un successo enorme".

