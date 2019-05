Un bambino di 2 anni è morto a casa sua, nella periferia ovest di Milano e sul suo corpicino sarebbero evidenti i segni di violenza. A dare l'allarme sono stati i genitori, questa mattina intorno alle 6,00, che hanno chiamato l'ambulanza. All'arrivo dei soccorsi, la madre ha indicato come responsabile della morte del bambino il padre del piccolo che tuttavia quando sono arrivati i sanitari e gli agenti della polizia non si trovava in casa.

Si cerca il padre del piccolo

Come riporta TgCom 24, sul corpicino del bambino di 2 anni trovato morto stamattina in un appartamento di Milano dove viveva con i genitori erano evidenti i segni di violenza: il piccolo aveva lividi, una ferita alla testa e addirittura i piedi legati. Proprio i genitori avevano chiamato i soccorsi questa mattina intorno alle 6,00, disperati dicendo che il piccolo non riusciva a respirare. Quando sono arrivati i soccorsi e la polizia nell'appartamento di Milano c'era sono la madre del bambino, una 23enne croata, che ha indicato come responsabile della morte del piccolo il padre del bimbo, un 25enne italiano, che al momento gli inquirenti stanno cercando.