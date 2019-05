Solo poche settimane fa Iker Casillas ha annunciato di aver avuto un infarto, ora è la moglie Sara Carbonero ad annunciare di aver scoperto di avere un tumore e di essere già stata operata.

Le parole della Carbonero

"Quando ancora non ci eravamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo", ha scritto la giornalista su Instagram. "Questa volta è toccato a me, con quella parola di sei lettere che ancora faccio fatica a scrivere", riferendosi al tumore. La Carbonero ha scoperto di avere un tumore alle ovaie durante una visita di controllo ed è subito stata operata. "È andato tutto bene, per fortuna abbiamo individuato il tumore molto presto. Sono calma e fiduciosa: la strada sarà dura ma so che questa storia avrà un lieto fine. Ho il supporto della mia famiglia, dei miei amici e di una grande equipe medica", ha concluso.