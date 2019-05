Simona Ventura è tornata sul tema reality durante la sua ospitata a I Fatti Vostri. Intervistata da Giancarlo Magalli, l'attuale conduttrice di The Voice of Italy non ha nascosto di essere favorevole a un ripristino di questa forma di 'racconto' in Rai. Una formula che ritiene ancora capace di parlare in modo schietto al pubblico, a suo dire liquidata troppo velocemente in favore di altre soluzioni televisive.

Reality in Rai? L'auspicio di Simona Ventura

È stata un'intervista a tutto tondo, quella che ha visto Simona Ventura avventurarsi nel suo percorso televisivo davanti alle telecamere de I Fatti Vostri. Sono tempi piuttosto duri per i reality, dove certi accenti trash iniziano a pesare sul bilancio generale di un prodotto che, anni fa, fu tra i grandi protagonisti dei palinsesti Rai.

La tv di Stato ha abbandonato questa formula, ma secondo la conduttrice ci sarebbe ancora posto per riproporla con un taglio 'di qualità'. Le sue parole ai microfoni di Giancarlo Magalli hanno solleticato una certa curiosità intorno ai prossimi progetti dell'azienda.

A detta di Simona Ventura, il reality sarebbe un'arma a doppio taglio, da 'manovrare' con grande attenzione per non cedere alle derive di contenuti che, spesso, hanno scatenato polemiche tra gli spettatori: "Lo si può livellare verso il basso, ma anche verso l’alto. È uno strumento di racconto ancora molto interessante".

Proprio in quest'ottica, secondo la presentatrice si potrebbe pensare a un ripristino di questi format: "La Rai se ne è liberata un po' troppo presto, lo ha sempre fatto bene, io lo farei tornare".

Nel ventaglio di possibilità, qualcuno inizia a intravedere il dirottamento de L'Isola dei Famosi su Rai2, canale che ha ospitato la trasmissione per ben 9 edizioni (dall'esordio del 2003 al 2012). E se Barbara D'Urso raccoglie critiche per il suo GF 16, ma anche un importante bacino di ascolti, la sua collega potrebbe essere pronta a sottrarle lo scettro di regina dei reality. Sarà così? È ancora troppo presto (forse) per dirlo.

*immagine in alto: I Fatti Vostri (frame)