Asia Nuccetelli, figlia della showgirl Antonella Mosetti, dopo aver annullato le nozze con Gianfranco Battistini, è pronta a presentare il suo nuovo fidanzato. Si chiama Pasquale Giannetti, in arte Astol. Vive a Roma e di professione fa il rapper.

Pronta per un nuovo amore

Tutto sembrava pronto per il matrimonio tra la Nuccetelli e Battistini. Le nozze si sarebbero dovute celebrare a luglio 2019 ma qualcosa deve essere andato storto. La ragazza oggi ha ritrovato l'amore ed è pronta a presentare a tutti il suo nuovo fidanzato. Si chiama Astol, è un 24enne originario di Caserta ma che vive a Roma, è un rapper e ha partecipato alla fase iniziale di Amici di Maria De Filippi 17.

Il suo successo però inizia nel 2013 e lo deve principalmente a YouTube. Le sue canzoni ricevono migliaia di visualizzazioni, questo anche grazie al gruppo di influencer guidato da Matteo Altieri House of Talent.

Astol e Asia: l’amore dichiarato sul web

Asia ormai, dopo le feroci critiche ricevute in seguito ad alcuni ritocchi estetici ai quali si è sottoposta, si tiene ben lontana dai riflettori della televisione. O almeno, lo ha fatto fino ad ora. È proprio vero quando si dice che l’amore cambia le prospettive.

L’amore, sbocciato all’ombra del Colosseo, è stato reso noto al pubblico grazie a diverse Instagram stories dei novelli fidanzati che appaiono sorridenti, molto coinvolti l’uno dall’altra e fin da subito complici. A eliminare ogni dubbio è stata una dedica che il giovane romano ha dedicato ad Asia: “Sotto un cielo che parla di noi” cita il post. Non si è fatto attendere il commento di lei: “Che ha il colore dei tuoi occhi”.

Astol vanta 220mila followers e le sue fan, appresa la notizia del fidanzamento del loro idolo, non hanno esitato un attimo a dimostrare al proprio idolo la loro felicità, tanto da pubblicare nelle loro storie foto in lacrime per la gioia.

*immagine in evidenza: Astol e Asia Nuccetelli. Fonte/Instagram