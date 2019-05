Che Aurora Ramazzotti sia molto attaccata ai suoi genitori è evidente. Da un lato mamma Michelle Hunziker, con cui gira moltissimi video divertenti poi pubblicati sui social; dall'altra parte papà Eros Ramazzotti, che si dedica più alle foto che ai video.

La foto con papà Eros

Aurora Ramazzotti somiglia di più a papà o a mamma? Dopo l'ultima foto, un po' imbronciata, al fianco di papà Eros, un po' con lo stesso broncio, i fan sembrano non avere più dubbi. La somiglianza tra i due si vede subito e la più grande tra i figli della coppia pare essere proprio la copia sputata di papà. I commenti sotto al post non lasciano dubbi e chissà che Aurora non sia contenta di sentirsi dire che "è tutta il papà".

Le corde vocali di Eros

Intanto però Eros Ramazzotti si deve riprendere dopo un intervento alle corde vocali. Qualche settimana fa ha annunciato l'interruzione del suo tour, il Vita ce n’è World Tour, proprio per sottoporsi ad un intervento. "Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima. Ora dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi. Mi dispiace per i miei fan sparsi in Nord, Centro e Sud America. Recupererò tutto l’anno prossimo ma in Europa riprenderó regolarmente l’11 luglio a Locarno per 2 mesi di festival musicali. Grazie al Prof. Markus Hess per la sua grande professionalità. Grazie a voi per l’affetto di sempre", aveva scritto su Facebook. Le date in America sono state rimandate, ma l'11 luglio ricomincerà regolarmente il tour in Europa. Diva e Donna ha immortalato Eros in giro per Milano mentre si protegge il collo.