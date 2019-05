Ettore Bassi, attore molto amato nel panorama italiano, si racconta al programma Vieni da me. Dalla separazione dalla moglie Angelica all’incontro della nuova compagna, fino a parlare della sua recente partecipazione a Ballando con le stelle: tutto quello che c’è da sapere sull’attore barese.

Una nuova vita per Ettore

Ettore Bassi ha parlato per la prima volta della separazione con la moglie. "È stato un periodo molto doloroso", ha dichiarato l’attore. Dal matrimonio sono nate tre figlie, Olivia, Caterina e Amelia.

Sull’ex moglie dell’attore non si sa molto, questo perché sono da sempre stati una coppia riservata che ci ha tenuto alla propria privacy. Sposati dal 2009, la separazione avvenuta ad agosto 2018 ha toccato molto l’attore. Ad aiutarlo a ritrovare la serenità, ci ha pensato una nuova compagna, della quale però non si sa ancora nulla.

Il cambio look per riacquisire forza

“Ho sofferto tanto ma superare tutto questo mi ha permesso di evolvere – sostiene l’attore - Adesso, a 48 anni, sono un uomo in rinascita”. Anche il cambio di look di Ettore Bassi non è un caso.

La barba, che nell’interpretazione dei sogni è sempre stato sinonimo di forza, per l’attore ha significato un bisogno di ricominciare. Ha un rapporto stupendo con le figlie, tanto da documentarlo anche sui post e sulle stories di Instagram.

Gli esordi come attore

Ha iniziato la sua carriera nel 1994 conducendo programmi per bambini. Molti ricorderanno le sue interpretazioni a La Banda dello Zecchino insieme ad Annalisa Mandolini. La svolta però avviene nel 2002, con la sua partecipazione alla fiction Carabinieri. Celebri, inoltre, le sue interpretazioni nelle fiction televisive Rex, Un posto al Sole e L’Isola di Pietro.

Grazie alla sua passione per i giochi di prestigio, Ettore Bassi sviluppa la predisposizione ad esibirsi dal vivo ed è per questo motivo che si avvicina al teatro, che ancora oggi è la sua più grande passione.

La partecipazione a Ballando con le Stelle e la polemica con Manuela Arcuri

Protagonista indiscusso dell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci Ballando con Le Stelle, l’attore ballerino si è trovato al centro di una polemica che ha coinvolto lui e l’amica Manuela Arcuri. A quanto pare la bella attrice mora non ha gradito la strategia di Ettore Bassi che li ha portati entrambi a sfidarsi in semifinale.

Ma l’attore ci tiene a precisare: “Lei è un’amica, questo è vero! E l’ho scelta proprio per quello, con lei c’è un’amicizia e un affetto che va avanti da anni. Poi a Ballando non ci eravamo mai incontrati”. Sull’infortunio di Luca Favilla, compagno e maestro dell’Arcuri, sostiene anche “Mi sembra che tutto sia stato ingigantito. Succede. Anche noi abbiamo passato un momento difficile tre settimane fa – continua – Fa parte del concorso.” Insomma, sarà proprio una sfida all’ultimo ballo!

*immagine in alto: Ettore Bassi. Fonte/Instagram Ettorebassiofficial