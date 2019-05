Le cose si mettono male per Francesca De Andrè, ogni giorno una nuova batosta si abbatte sulla figlia d'arte. Dopo aver scoperto del tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini e aver discusso con l'amica Martina, ora litiga anche con Gennaro. Diciamo che questa proprio non ci voleva.

Tra Francesca e il modello napoletano si è instaurata una bella amicizia. Gennaro Lillio sembra l'unico capace di interpretare il carattere bollente della De Andrè. Ora però anche lui sembra aver perso la fiducia che riponeva in lei. Gennaro sostiene che Francesca abbia spifferato una confidenza che lui ha voluto farle. La de Andrè però si difende, cercando di spiegare e giustificare le sue azioni. A quel punto interviene Kikò Nalli che prova a dare ai due ragazzi un consiglio.

La discussione

La discussione ha avuto luogo in giardino, dove Gennaro ha dichiarato di essere rimasto molto male nello scoprire che l'amica "speciale" aveva rivelato a terzi una confidenza che lui ha voluto farle personalmente. "Fra sei una delusione" sono state le parole di Lillio. "Da te non me l’aspettavo, ci sono rimasto malissimo. Ti ho fatto una confidenza, tienila per te. Quando sbotti ti dimentichi quello che dici, questo è il tuo problema".

Gennaro discute con Francesca

Dal canto suo la De Andrè ha dichiarato di non aver rivelato nulla che non fosse già di dominio pubblico dal momento che stanno 24 ore su 24 di fronte alle telecamere. Ma Gennaro è inamovibile: "Non dovevi dirlo in giro, mi hai pugnalato alle spalle".

L'intervento di Kikò

È stato allora che ha deciso di entrare nel merito Kikò Nalli, che nel temere si potesse rovinare un'amicizia come quella di Francesca e Gennaro, si è concesso il lusso di dare loro un consiglio. "Fermatevi un secondo, siete tutti e due in un momento particolare. Ragionate e parlate con calma".

Interviene Kikò

Consiglio che i 2 hanno deciso di accogliere, allontanandosi insieme per chiarire. "Hai travisato completamente le mie parole" ha cominciato Francesca. "Devi saper ascoltare, io non riesco ad alzare la voce come fai tu" ribatte Lillio. Poi però aggiunge amaro: "Mi hai deluso come persona". Pare che il bel modello napoletano non sia ancora pronto a fidarsi di nuovo della De Andrè.