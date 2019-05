È guerra sul mare e sul web tra la ONG Sea Watch e l'Italia; questa volta nel mirino è la Marina Militare italiana, accusata dall'organizzazione umanitaria di non essere intervenuta in soccorso di 80 migranti a bordo di un gommone in difficoltà.

La denuncia con un tweet, la Sea Watch ha seguito la vicenda in presa diretta twittando sul suo profilo; immediata la risposta della Marina, i migranti erano già stati soccorsi.

Sea Watch attacca la Marina Militare

"La nave P492 Bettica della Marina Militare Italiana si trova vicino a un gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo ma non interviene". Inizia così il J'accuse della ONG Sea Watch alla Marina, un tweet che continua così: "Il nostro aereo ha inviato un messaggio di Mayday Relay e ha confermato l'avvistamento di persone aggrappate a un tubolare sgonfio". Secondo quanto si legge sui vari tweet realitvialla vicenda, il gommone ha imbarcato acqua e molti passeggeri sarebbero caduti in mare.

🔴 La nave P492 Bettica della Marina Militare Italiana si trova vicino a un gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo ma non interviene. Il nostro aereo ha inviato un messaggio di Mayday Relay e ha confermato l'avvistamento di persone aggrappate a un tubolare sgonfio. — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 23 maggio 2019

I migranti sono poi stati recuperati dalle navette della guardia costiera libica che li ha riportati indietro. Notizia riferita tanto dal canale di comunicazione della Sea Watch tanto dalla Marina Militare.

🔴 Update:

Le persone cadute in acqua e quelle rimaste a bordo del gommone sono state intercettate dalla cosiddetta guardia costiera libica. L'intervento dei libici è stato confermato anche dalla Marina Militare la cui nave Bettica si trovava a poche miglia dal gommone. pic.twitter.com/gMInjnGTkC — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) 23 maggio 2019

La risposta della Marina Militare

Immediata la risposta della Marina che, sempre attraverso un tweet, ha fatto sapere di aver avvistato il gommone in difficoltà e di aver mandato un elicottero di supporto ma che i migranti erano stati tratti in salvo dalle motovedette libiche in zona SAR.

Avvistato natante in difficoltà da ONG Colibrì. Nave Bettica #MarinaMilitare a 80km invia proprio elicottero in zona per supporto. Con elicottero in zona ha constatato avvenuto recupero migranti da motovedetta libica in zona SAR libica. pic.twitter.com/QPkCCvONyH — Marina Militare (@ItalianNavy) 23 maggio 2019

"Avvistato natante in difficoltà da ONG Colibrì. Nave Bettica Marina Militare a 80km invia proprio elicottero in zona per supporto". Si legge su Twitter, "Con elicottero in zona ha constatato avvenuto recupero migranti da motovedetta libica in zona SAR libica"