Hanno lasciato il caricabatterie del telefono attaccato alla presa, probabilmente per una dimenticanza, e la loro nipotina di 2 anni è morta folgorata. Secondo quanto ricostruito in merito alla tragedia avvenuta in un appartamento di Jahangirabad, distretto di Bulandshahr (India), si tratterebbe di un incidente domestico. La bimba non ha avuto scampo dopo aver messo in bocca il cavo. Il caso è stato archiviato dopo l'accertamento del decesso.

Bimba di 2 anni folgorata in casa

La bambina si trovava a casa dei nonni da qualche giorno, insieme alla mamma, e sarebbe morta per una sfortunata serie di eventi. Al momento dell'incidente, secondo quanto riportato dal Mirror, la piccola stava giocando e i parenti non si sarebbero accorti del pericolo.

Qualcuno ha lasciato il caricabatterie del telefono attaccato alla presa, e la minore avrebbe messo il cavo in bocca finendo per restare folgorata da una scarica elettrica.

I tentativi di rianimarla, dopo la disperata corsa in ospedale, non sono serviti a strapparla alla morte. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I fatti si sono verificati in un'abitazione di Jahangirabad, nello stato federato di Uttar Pradesh, e sulla morte della bimba non è stata avviata alcuna indagine. Per gli inquirenti non ci sarebbe alcun elemento che richiami scenari differenti da una tragica fatalità.

La piccola era arrivata in città da pochi giorni per trascorrere del tempo con la famiglia materna, ed era originaria di Mustafabad, distretto di Delhi Nord Est. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, al momento dell'incidente la madre non sarebbe stata presente in casa.

Casi di questo tenore sono piuttosto frequenti, e i rischi legati a un uso scorretto dei dispositivi elettrici sono spesso trascurati dagli utenti. Tra gli incidenti mortali più comuni figurano proprio quelli causati da pratiche pericolose con smartphone e caricabatterie. Nel gennaio 2018 una donna incinta rimase folgorata nella vasca da bagno: stava usando il telefonino con il cavo attaccato alla presa di corrente.