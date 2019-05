Mara Venier è pronta a scrivere un finale indimenticabile per la sua trasmissione Domenica In. L'ultima puntata, infatti, è in programma domenica 26 maggio e per renderla memorabile la conduttrice avrà al suo fianco ospiti importanti che sapranno divertire il pubblico.

Una "Domenica In" di successo

Si sta per giungere all'epilogo della trasmissione in onda su Rai 1 durante il giorno di festa della settimana. La grande approvazione che ha investito Domenica In è merito soprattutto della sua conduttrice: l'inconfondibile Mara Venier. La "zia" più amata dal pubblico italiano è infatti tornata a riportare in auge un programma che aveva da tempo perso la sua freschezza e la sua capacità di coinvolgere i telespettatori. Gli ascolti che la trasmissione domenicale ha raggiunto, non senza scontri con Domenica Live della d'Urso, confermano la formula vincente messa in atto dalla brava conduttrice. Con le sue interviste e il suo caloroso trasporto ha saputo catalizzare l'attenzione di molti telespettatori. A loro ha dunque riservato un finale memorabile per domenica 26 maggio, con ospiti di spicco del mondo musicale e televisivo.

Mara Venier nello studio di "Domenica In". Fonte: Instagram

Gli ospiti di Mara Venier per un finale mozzafiato

Alcuni degli ospiti che si spera renderanno celebre l'ultima puntata di Domenica In sono stati rivelati da Tvblog. Da segnalare in primis il grande ritorno di Romina Power che però non sarà la sola rappresentante del mondo musicale. Con lei infatti ci saranno anche Ron, Renzo Arbore, Francesco Merola, Fausto Leali e Orietta Berti, oltre che il giovane emergente Enrico Nigiotti, già ospite a Domenica In nella puntata dopo il Festival di Sanremo. Nino Frassica e Teo Teocoli porteranno invece una ventata di allegria e sane risate, mentre Gina Lollobrigida e Angela Luce saranno due star al femminile del cinema italiano. In studio ci saranno anche Franco e Andrea Antonello. Gli ingredienti per un'ultima puntata di successo sono dunque pronti, resterà da scoprire se la "zia" continuerà ad avere il timone della trasmissione anche il prossimo anno.