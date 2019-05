Theresa May ha appena annunciato le sue dimissioni. La voce certa delle sue dimissioni girava già da questa mattina. La May lascerà il prossimo 7 giugno, dopo la visita del presidente degli USA Donald Trump in Gran Bretagna, prevista per il prossimo 3 giugno. Questa mattina la BBC scriveva: "Theresa may dovrebbe annunciare la data della sua partenza da downing street questa mattina".

Nodo Brexit

Le dimissioni sembravano già inevitabili dopo il terzo no all'accordo negoziato con l'Europa per l'uscita della Gran Bretagna. Nemmeno le ultime proposte hanno ottenuto consensi, e ora le responsabilità vanno a chi verrà dopo di lei. Il suo successore verrà eletto nelle prossime settimane per poi sostituirla come primo ministro a Downing Street.

La May si è commossa parlando al Paese: "È stato l'onore della mia vita servire il Paese che amo"

Guarda il video

PM @Theresa_May makes a statement in Downing Street https://t.co/eg4ElQMXVR — UK Prime Minister (@10DowningStreet) May 24, 2019

Foto in alto: BBC