Francesca Barra ha annunciato su Instagram che lei e Claudio Santamaria hanno perso il bambino. La giornalista, in un lungo post, spiega la gravissima perdita che lei e il marito, con cui è sposata dal 2017, stanno vivendo.

Francesca Barra annuncia di aver perso il bambino

Una perdita dolorosissima e straziante quella che Francesca Barra racconta su Instagram. La giornalista annuncia che il bambino di cui era in attesa insieme a Claudio Santamaria non c'è più: "Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita . Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il nostro amore, il nostro bambino e per questo vi ringraziamo con parole sincere che provo a condividere per quel 'prima o poi si scoprirà' che doveva arrivare, ed è più giusto che arrivi da noi".





Barra spiega che proverà ad usare il calore che tante persone le stanno manifestando ora per superare questo momento: "Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me (...) con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla", si legge.

"Mi scopro fragile"

Francesca Barra condivide la grande insicurezza che ora prova, dopo tutte le speranze che questa gravidanza aveva suscitato: "Ho spesso creduto e condiviso con voi la sfrontata certezza che l’amore salvasse, bastasse, rendesse invulnerabili ed eroici". La giornalista continua, amaramente: "Oggi scopro di essere fragile, di non avere armi, di non essere stata in grado di produrre quel miracolo, di essere piccola, di non avere spiegazioni sagge perché non sempre ciò che sai, sei e senti è sufficiente per salvare chi amavi già con tutta te stessa". Barra chiede al pubblico di rispettare la sua privacy, così potrà cercare di superare questo momento.