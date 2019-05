Un vero colpo di scena nella rottura tra Fabio Colloricchio, ex tronista e la modella Nicole Mazzocato, che sembravano essersi lasciati in un clima di serenità, dopo 4 anni di relazione, nata ad Uomini & Donne.

Eppure le ultime rivelazioni di Colloricchio sembrano portare a galla del rancore mai prima esternato. Ma Nicole non resta certo indifferente di fronte alle parole dell'ex fidanzato e subito arriva la replica sui social network.

Lo sfogo a Sopravivientes

Tutta la frustrazione celata negli anni in cui è stato legato a Nicole è emersa durante l'avventura di Fabio a Sopravivientes, il corrispettivo spagnolo della nostra Isola dei Famosi. Colloricchio, naufrago per il format iberico pare essersi legato molto a Violeta, un volto di un dating-show, che sembra avere molto in comune con Uomini & Donne.

Fabio e Violeta a Sopravivientes

In una circostanza di intime confidenze, Fabio ha raccontato a Violeta della sua storia con Nicole definendola un inferno. Cosa che ha lasciato molto sorpresi i fan della ex coppia, che sembrava essersi lasciata in buoni rapporti, senza troppi traumi.

La risposta di Nicole

Di fronte a queste dichiarazioni, però, non solo i fan, ma anche la stessa Mazzocato è apparsa molto sorpresa. La modella ex di Colloricchio ha infatti risposto alla pioggia di domande dei follower, scatenata proprio dalle dichiarazioni di Fabio, con una story.

"Ne avevo già parlato in un'intervista" scrive Nicole su Instagram. "Io e lui siamo rimasti in buonissimi rapporti e ci siamo salutati con bellissime parole (prima che lui partisse per l'isola). Quando mi hanno chiamato dalla Spagna aggiornandomi delle cose che aveva detto, non ho capito più nulla". Poi conclude: "Non so perché parli così, non so se incidono le dinamiche del programma o la fame… ma francamente non so cosa sia successo".