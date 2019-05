Vi ricordate di Fiammetta Cicogna? Musicista, modella, diventata famosa in Italia soprattutto per gli spot di una nota compagnia telefonica e per la conduzione di alcuni programmi come Wild – Oltrenatura, su Italia 1. Oggi la biondissima attrice ritorna sui siti di gossip e sui tabloid per la sua gravidanza esibita in modo piuttosto audace…

Il completo dello scandalo

La Cicogna ha fatto le cose in grande stavolta, e il riferimento doppio è voluto. Fiammetta è incinta di due gemelli, una notizia annunciata su Instagram con un post ironico: “Doppietta di @luckygrey al 90’ sul calar del sole”. Il LuckyGrey in questione è il fidanzato Carl Hirschmann, 38enne imprenditore franco-svizzero che nel suo carnet di conquiste può vantare celebrity del calibro di Paris Hilton. Quello che fa notizia, stavolta, è la mise che Fiammetta Cicogna ha deciso di esibire a Cannes durante un party a bordo piscina: una tuta a pois completamente trasparente che mette in mostra non solo il pancione ma anche un topless vedo non vedo piuttosto audace.

Fiammetta Cicogna e il pancione - Foto: TgCom

Che fine ha fatto Fiammetta

Cicogna?

Dopo la sua esperienza da conduttrice (il suo Wild è andato avanti per sei edizioni), Fiammetta Cicogna ha deciso di cambiare vita. Si è buttata a capofitto sulla recitazione e nel 2015 ha deciso di aprire una casa di produzione cinematografica. Accanto a lei il fidanzato Carl che ha già una bimba di sei mesi avuta da una precedente relazione. La Fiammetta Cicogna che si prepara ad essere mamma ha già chiari i valori che insegnerà alla figlia: “Cosa insegnerei a mia figlia? A essere gentile, avere il sorriso come passaporto, non trattare male gli altri”. E sull’idea di doversi fermare per una pausa professionale in vista del parto la Cicogna ha le idee ben chiare: “Abbiamo imparato a essere manager, a essere toste, a tornare a casa ferite e a non piangere, ma non dobbiamo per questo spogliarci di ciò che significa essere donna”.