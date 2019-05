La finale del Grande Fratello 16 pian piano si avvicina e anche questa sera i colpi di scena e le sorprese la faranno da padrona. Francesca De André incontra nuovamente Giorgio Tambellini dopo il tradimento per chiudere definitivamente la loro relazione. La reazione di Barbara D'Urso a determinate parole del ragazzo è veemente.

I retroscena del tradimento

Francesca De André protagonista anche questa sera di un intreccio di dinamiche che Barbara D'Urso prontamente decide di affrontare. Il tradimento del fidanzato Giorgio non è stato ancora smaltito e questa sera scoprirà ulteriori novità sulla questione. La ragazza viene chiamata in Mistery Room dove a sorpresa entra l'amica Alessandra, colei cui Giorgio ha raccontato di aver tradito Francesca. Alessandra le racconta come sono andate le cose la sera in cui uscì in compagnia di Giorgio e un'altra persona, quando il ragazzo a fine cena rientrò al ristorante in compagnia di una ragazza. Ma per Francesca non è finita qui: un nuovo incontro con Giorgio, forse quello definitivo, potrebbe mettere definitivamente la parola fine alla vicenda.

"Avrei preferito per Francesca un uomo migliore!"

Il salone della Casa di Cinecittà diventa il luogo del fatidico incontro tra Francesca De André e Giorgio Tambellini. Il ragazzo afferma: "Io sono qui da uomo a dirti delle cose. Quella ragazza l'ho conosciuta lì e me l'ha presentata proprio la tua amica Alessandra, e con lei ci ho fatto quello che mi pare". Poi alla fatidica domanda di Francesca, Giorgio dichiara: "Io non ti ho tradito, ti ha tradito Alessandra, la tua amica. Finisci questo teatrino e poi sono io il primo che ti aspetta fuori e ti dirà le cose, non questa gente spenta. Questo mondo è vostro non mio. Stai nel tuo mondo che io vado nel mio". Il ragazzo però, pressato dalle domande della De André, dichiara: "Sì, perché vedevo delle cose un po' strane. Poi ti racconterò come sono andate le cose per filo e per segno". Ma quando Giorgio sbotta dicendo di sentirsi sequestrato nella Casa di Cinecittà, Barbara D'Urso sbrocca: "Guarda avrei preferito per Francesca un uomo migliore. Non abbiamo bisogno di fare l'audience con te, ma ho il dovere di proteggere e informare una ragazza che ho messo nella Casa del Grande Fratello".