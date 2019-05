Nelle puntata finale di Domenica In non poteva mancare Gina Lollobrigida, attrice che piace, e molto al pubblico. Al suo fianco, a un certo punto, è arrivato Teo Teocoli, i due hanno messo in piedi un piccolo spettacolino con quale rimando alla vicenda Pamela Prati - Mark Caltagirone.

L'affetto tra Gina Lollobrigida da Mara Venier

Tutto è cominciato con le parole affettuose di Mara Venier, tornata qualche mese fa alla guida del programma della domenica di casa Rai: "Gina, tu sei stata tra le prime a sapere che avrei rifatto questo programma. Mi avevi detto subito 'falla'. Dovevi venire per la prima puntata ma poi non sei stata bene, invece oggi sei qui. Non voglio parlare di cose brutte, oggi voglio divertirmi con te".

Gina Lollobrigida e Mark Caltagirone

Gina Lollobrigida è anche famosa per una vicenda sentimentale di un matrimonio che molti consideravano da annullare. Probabilmente le sue vicende matrimoniali hanno richiamato alla mente la questione di matrimonio finto, quello di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Teo Teocoli si è presentato al suo fianco come Don Teo Abelardo Caltagirones, uomo dal particolare accento spagnolo. La gag ha un po' confuso l'attrice tanto che su Twitter molti hanno commentato sottolineando lo sconcerto della Lollo.

Questa mattina, a Storie Italiane, Eleonora Daniele ha fatto nuovamente vedere la gag: "Ieri c’è stato il riferimento con Gina Lollobrigida, anche lei aveva avuto quel problemino con il matrimonio che poi non c’è stato più. Però con ‘Don Teo Abelardo Caltagirones’ il riferimento è stato abbastanza chiaro".