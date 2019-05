Mara Venier ha ospitato, durante l'ultima puntata della sua Domenica In, Renzo Arbore. Tra loro c'è stata una lunga e travagliata storia d’amore passati ormai da anni, ma che il pubblico conosce molto bene.

Frecciatine tra Mara Venier a Renzo Arbore

Renzo Arbore è entrato in studio sulle note di Cacao Meravigliao e Mara Venier non ha perso occasione per lanciare una piccola frecciatina in memoria proprio dei tempi passati: "Sai che ero gelosa delle ballerine? Pensavo mi tradissi con loro". Naturalmente Arbore non si è fatto sfuggire l'occasione e ha risposto scatenando le risate del pubblico: "Con le ballerine mai". La risposta non è passata inosservata e Mara ha replicato: "E allora con qualcuna mi tradivi. Sono passati tanti anni, ora puoi dirmelo".

La reazione del pubblico

Se al pubblico in studio il battibecco tra i due ha fatto persino ridere, come quello di una vecchia coppia che si pesta i piedi anche solo per divertirsi un po', il pubblico da casa ha notato anche altro. Sembra che Renzo Arbore fosse u po' distaccato nei confronti della Venier decisamente più amorevole e dolce. Chissà se era solo una impressione o specchio di una situazione più profonda tra i due.

Mara Venier quindi chiude la sua Domenica In, almeno per quest'anno. Cosa succederà il prossimo non si sa, ma resta il fatto che la conduttrice ha saputo risollevare un programma che prima di lei sembrava destinato a soccombere sotto il peso dei rivali di fascia.