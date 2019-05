Daniela Del Secco d’Aragona, meglio nota come La Marchesa, annuncia raggiante ai microfoni di Pomeriggio Cinque l’arrivo della cicogna nella sua famiglia.

La Marchesa: “Tra poco sarò nonna”

Daniela Del Secco d’Aragona, divenuta famosa grazie al Grande Fratello Vip e Pechino Express, si presenta raggiante davanti alle telecamere di Pomeriggio Cinque. Davanti alla padrona di casa, Barbara D’Urso, La Marchesa fa un annuncio importante: “Tra poco sarò nonna”. La nonna più nobile della TV svela anche il nome del piccolo che si chiamerà Gian Ludovico, nome che deriva dall’unione dei nomi dei genitori, cioè Gian Alberto e Ludovica.

La marchesa non nasconde il suo entusiasmo e dichiara: “Sono qui in via Condotti per ultimare le spese per lui. Da quando ho avuto la notizia, compro ogni giorno qualcosa”.





Chi è La Marchesa?

Daniela Del Secco d’Aragona, da quando fece la sua apparizione al Grande Fratello Vip, è stata intervistata diverse volte, anche per difendere il proprio titolo nobiliare che molti hanno messo in discussione. Molti, infatti, sostengono che lei non sia una vera nobile ma che il titolo le sia stato attribuito da terzi.

Secondo Patrizia De Blanck, volto noto nei salotti televisivi, La Marchesa non sarebbe una vera nobile e che il titolo le sarebbe stato concesso da Marina Ripa di Meana. Una conferma in tal senso sarebbe arrivata anche dal figlio adottivo di quest’ultima.

La famosa Marchesa, infatti, sarebbe stata una massaggiatrice e venditrice di creme, prima di ricevere il titolo nobiliare. Anche perché, all’interno dell’albo della nobiltà, non ci sarebbe nessun Del Secco.

Intervistata e messa alle strette diverse volte su questo argomento, anche Daniela avrebbe confermato che nelle sue vene non scorre il sangue blu e che il titolo se l’è autoimposto per “identificazione personale”. In ogni caso, nobile o meno, un Baby Royal è in arrivo e La Marchesa non sta più nella pelle.