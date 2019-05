Parigi, autista di pullman schiaccia automobilista dopo una lite

Sotto shock i turisti del pullman che a Parigi si sono trovati a dover assistere a un brutale omicidio in diretta. Un autista di bus ha ucciso travolgendolo con il suo mezzo un automobilista, dopo un tamponamento. Il gravissimo fatto è accaduto in pieno centro, di fronte al celebre Museo del Louvre. Dai primi accertamenti, l'assassino non sarebbe stato ubriaco né sotto effetto di droghe.

Parigi, lite in strada sfocia in brutale omicidio

Sarebbe stato un "banale" tamponamento a scatenare l'ira omicida di un autista di pullman turistico, che circolava sul Lungosenna. L'uomo, dopo essersi scontrato verbalmente per strada con l'automobilista, sarebbe risalito sul grosso mezzo pieno di gente e avrebbe ingranato la prima all'improvviso, schiacciando brutalmente il malcapitato. La scena è accaduta a pochi passi dall'affollatissimo Museo del Louvre e sotto gli occhi esterrefatti e terrorizzati dei turisti a bordo del bus.