Un giovane egiziano di 19 anni è morto dopo aver ricevuto una coltellata all'addome in una rissa scoppiata ad Ostia, dovuta a commenti molesti fatti a una 15enne. A ferire in modo letale il 19enne, nella serata di ieri, il padre della ragazza, un uomo con precedenti penali e legato al clan Spada.

Commenti molesti a una 15enne: accoltellato dal padre

Il 19enne si sarebbe trovato insieme a un amico di 21 anni quando avrebbe rivolto apprezzamenti molesti a una 15enne passata nelle sue vicinanze. La giovane a quel punto avrebbe chiamato il padre, 39enne figlio di un affiliato al clan Spada di Ostia e con precedenti per droga. L'uomo si sarebbe recato sul posto, la stazione Lido, e insieme ad altre persone, tra cui il fidanzato della figlia, un 36enne do origine equadoriana, e un amico romeno.

Sarebbe scaturita una rissa culminata con l'accoltellamento all'addome del ragazzo, morto in seguito al Policlinico Umberto I di Roma. Il padre della 15enne è accusato di omicidio e sulla vicenda indagano i Carabinieri che hanno per il momento arrestato 7 persone, tra cui 3 italiani.

Piazzale della stazione Lido Centro. Foto: Google

In copertina: immagine di repertorio