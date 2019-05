Il cane Spencer non riesce ad andare avanti da quando l'amico Rocky, dopo dieci anni di vita passata insieme, è morto. Da quel momento, l’unica consolazione per l’animale è restare accoccolato vicino al cuscino che ritrae il suo volto, dal quale non si separa mai.

Spencer, cuore spezzato per la morte dell'amico

La storia commovente di Rocky e Spencer è stata raccontata dalla padrona Beth Fisher a The Dodo, un sito americano dedicato alla passione per gli animali. Un giorno, la donna portò Rocky dal veterinario per cercare di capire che problemi avesse il cane e lì gli fu diagnosticato un tumore incurabile che costrinse, seppur con dolore, a mettere fine alla vita dell’animale. La scomparsa improvvisa di Rocky è stata un dolore per tutta la famiglia, improvvisamente obbligata ad affrontare questo lutto inaspettato. Lo stesso Spencer si ritrovò col cuore spezzato dopo la morte dell'amico, con il quale aveva passato dieci anni di vita praticamente in simbiosi.

I due facevano tutto insieme, mangiavano dalla stessa ciotola, camminavano l’uno al fianco all’altro durante la passeggiata. Spencer non riusciva a rassegnarsi al dolore per la morte dell'amico, trascorrendo le notti a passare da un letto a un altro e piangendo perché non trovava Rocky in casa, nonostante avessero messo le sue ceneri in un urna accanto al posto dove i due dormivano insieme.

In regalo un cuscino per lenire il dolore del cane

A questo punto, la famiglia ha pensato di fare un regalo a Spencer per cercare di aiutarlo a superare questo dolore. Il papà di Beth, infatti, ha ordinato un cuscino raffigurante il primo piano di Rocky e Spencer ha iniziato a dormire accanto al cuscino. Stando alle parole della padrona, sembra aver iniziato a stare meglio. La donna si augura che, con questo regalo e con l’affetto della sua famiglia, il cane riesca a superare la sofferenza.