Il caso Pamela Prati continua a tenere banco a Live - Non è la D'Urso. In studio da Barbarella entra Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, intenzionata a rispondere alle dichiarazioni della sua ormai ex assistita rilasciate a Verissimo sabato pomeriggio.

"La vera mente era Pamela Perricciolo"

Lo studio di Live accoglie nuovamente Eliana Michelazzo. Questa sera l'ex agente di Pamela Prati non ha intenzione di nascondersi e, con grande determinazione, esclama tutto il suo disappunto per questa storia: "Che schifo, si deve vergognare Pamela Perricciolo. Sei una maledetta, hai rovinato me e tutte le persone che ci hanno circondato. Maledetta!". Sull'intervista rilasciata da Pamela Prati a Verissimo sabato pomeriggio, la Michelazzo sentenzia: "Il copione è recitato male. Mi dà fastidio che Pamela Prati metta lei e Pamela Perricciolo nella stessa condizione. Era chiaro a tutti che la vera mente era Pamela Perricciolo". E sulla finta relazione con Mark Caltagirone, dichiara: "Se fai delle storie con qualcuno in macchina, sei consenziente. Sapevi benissimo che avevi visto questa persona, ma chi è questa persona?".

Eliana lesbica? "Io sono etero"

Ma non è finita qui. A questa storia si aggiunge un nuovo tassello, a carattere sentimentale: voci di corridoio hanno infatti lasciato intendere che Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo fossero fidanzate. La risposta della diretta interessata non si è fatta attendere: "Io sono etero. Pamela era come una sorella per me, uscivamo sempre insieme. La gente vedeva solo e sempre lei quindi il dubbio probabilmente ce l'ha avuto, però che qualcuno dica che ha visto qualcosa è una grande str***ata".