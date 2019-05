Poche ore fa l'annuncio sui social, Instagram e Facebook, poi il silenzio. È così che Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso di giocare d'anticipo rispetto a eventuali "speculazioni" sul problema che lo ha portato a un nuovo intervento chirurgico. Il principe ha voluto dare per primo la notizia, dal suo letto d'ospedale, precisando di essere pronto a non buttarsi giù. Qualche anno fa fu colpito da un tumore ma non è chiaro se sia nuovamente questa la causa del ricovero.

Emanuele Filiberto operato

Emanuele Filiberto operato: è questa la notizia delle ultime ore, a margine di un post apparso sui social dell'erede di casa Savoia. Lo scatto del suo braccio disteso su un letto d'ospedale ha fatto sobbalzare i suoi follower, ma lui ha voluto comunque rassicurare tutti.

"Non è mia abitudine ma anticipo le speculazioni… Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che avevo avuto qualche anno fa… e che non voglio nominare".

La mente di chi conosce la sua storia corre indietro nel tempo, a quel terribile momento in cui una diagnosi di cancro al setto nasale aveva costellato di punti interrogativi la sua brillante esistenza. Il problema del passato a cui si riferisce è questo? Difficile dirlo con certezza, visto che dopo essersi congedato dai fan si è chiuso in una cortina di silenzio.

Nel suo messaggio, però, sono presenti delle parole dal retrogusto amaro che, se da un lato rassicurano, dall'altro si trascinano dietro un'ombra di dubbi: "Tutto andrà bene! Ho il morale e sono fiducioso! Vi abbraccio".







La battaglia contro il tumore

Nella vita privata di Emanuele Filiberto c'è un capitolo che pesa come un macigno, e riguarda la sua battaglia contro la malattia. Anni fa, gli fu diagnosticato un tumore al setto nasale, e questo lo ha visto finire in sala operatoria per una recidiva già nel 2013.

Ai microfoni di Libero, dopo quella lunga odissea, aveva raccontato il suo approccio alla delicata situazione: "Avevo perso la voce. Mia moglie (Clotilde Courau, ndr) mi ha spinto a fare una visita medica e ho scoperto di avere un tumore al setto nasale. Operato una volta, si è poi riformato".

