Chi è Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star?

Dopo tanti anni di sacrifici e di duro lavoro, il sogno di Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, è diventato realtà. Ma chi è l'hairstylist più gettonato tra le celebrità, cosa lo rende così speciale e, soprattutto, quanto costerà farsi "mettere le mani in testa" in un dei suoi saloni?

L'inizio della carriera di Federico Fashion Style

Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, è nato ad Anzio, in provincia di Roma, il 5 ottobre del 1989, e già da molto piccolo aveva manifestato la sua vera passione. Infatti, a soli 5 anni creava pettinature per le bambole e a 13 ha iniziato a lavorare, anche gratuitamente per imparare il mestiere, da un barbiere, facendo lo shampoo ai clienti. Proprio per realizzare il suo grande desiderio, l’hairstylist ha lasciato gli studi e, dopo tanti sacrifici, ha raggiunto dei grandi traguardi. Per quanto riguarda la vita privata, è legato sentimentalmente ad una donna di nome Letizia e insieme hanno avuto una bambina: Sophie Maelle, che è nata nel 2017. In un’intervista a Dagospia ha dichiarato: "Lavoro almeno 15 ore al giorno, sette giorni su sette. La domenica mi occupo dei conti oppure seguo qualche cliente nei salotti tv pomeridiani. La cosa più difficile è non dire mai ‘basta’, stare lontano dalla mia Sophie Maelle. Ma sto lavorando per lei".

Letizia, la compagna di Federico Lauri. Foto: Instagram Letizia Sophie Maelle

Un sogno che si realizza

Il primo salone di Federico Fashion Style è stato aperto ad Anzio e da quel momento la sua carriera non ha mai subìto battute d’arresto. Infatti, ne possiede uno anche a Milano in corso Como, uno in Sardegna e, in anni più recenti, ha inaugurato due negozi a Roma, uno in piazza di Spagna e l'altro all'interno del quartiere Eur, e, infine, a Napoli. Inoltre, grazie al suo grande talento, è diventato anche il protagonista di un programma di Real Time, Il salone delle meraviglie. Ma cosa lo rende così gettonato tra le sue clienti famose, oltre alla sua notevole bravura? I suoi trattamenti originali e golosi come i colpi di sole realizzati agganciando le ciocche di capelli a dei palloncini ad elio e le tinture a base di Nutella, che nutrono i capelli e regalano una leggera colorazione castano-dorata.

I prezzi dei saloni

Essendo così richiesto e famoso, una domanda che in molti si pongono, è quanto costi rivolgersi ad uno dei saloni di Federico Fashion Style. Grazie alle recensioni delle clienti, si scopre che shampoo e piega costano 35 euro, 80 euro se si aggiunge anche il taglio, mentre per uno shatush, per il colore o per un riflessante bisogna aggiungere rispettivamente 250, 110 e 80 euro. Per quanto riguarda l’allungamento con delle extension a fila, 10 di queste, costano 3.000 euro. A proposito di prezzi, Chiara Facchetti, una youtuber che si occupa di recensire brand di moda, negozi, ecc., ha raccontato, con tanto di scontrino alla mano, di aver speso la bellezza di 3500 euro nel suo salone, facendo grande scalpore.

Chiara Facchetti. Fotogramma canale Youtube Chiara Facchetti

I look delle star curati dall’hairstylist

La prima cliente famosa di Federico Fashion Style è stata Valeria Marini, con cui da allora ha intessuto una bella amicizia, tanto che le ha chiesto di fare da madrina alla sua bambina. Alla lista si aggiungono: Alba Parietti, Aida Yespica, Raffaella Mennoia, Arisa, Paola Turci, Tina Cipollari e Manuela Arcuri. Tra le sue clienti più affezionate troviamo: Nina Moric, Guendalina Canessa e Giulia De Lellis. Oltre ad aver lavorato per tantissime star italiane, firmando anche i look di alcune delle cantanti e delle ospiti speciali del Festival di Sanremo, come quello di Rocío Morales, Federico è stato contattato anche da vip straniere, tra cui Paris Hilton e Victoria Silvstedt.

*Immagine in alto: Federico Fashion Style. Fonte: Instagram Federico Fashion Style