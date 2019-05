Il noto e amato conduttore Rai è stato ospite quet'oggi, mercoledì 29 maggio, nel salotto di Eleonora Daniele. Massimiliano Ossini ha presentato il suo libro: Kalipè-Lo spirito della montagna a Storie Italiane.

Il volume, ovviamente, non era che il pretesto per cominciare una lunga chiacchierata. Si è parlato di tanti argomenti che lo riguardano da vicino, dalla carriera alla famiglia. E durante l'intervista la Daniele gli ha fatto una piccola "sorpresa" che lo ha emozionato tantissimo, tanto da fargli venire le lacrime agli occhi.

Ossini in lacrime

Nel bel mezzo della sua intervista, Eleonora Daniele manda in onda un filmato che ripercorre le tappe più importanti della sua vita. Come la carriera, dai suoi esordi fino ad oggi, con Mezzogiorno in Famiglia, che ormai si avvia alla chiusura. Ma anche la sua famiglia che ama tanto e di cui ama raccontare.

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane

Inevitabile per lui cedere alla tenerezza di quelle immagini e fare gli occhi lucidi. "Mi fai venire le lacrime!" ha detto alla Daniele. Poi risponde: "Se nella vita sono caduto? Si, tante volte… Bisogna cadere: la vita ti attende e rimane lì ad aspettarti. La più grande maestra di vita secondo me ce l’abbiamo: è a nostra disposizione gratis ed è la montagna… non per forza la vetta, basta anche la collina".

Il dono più prezioso

Se il suo futuro è incerto, dal momento che dopo Mezzogiorno in Famiglia ancora non ha nessun progetto ancora, la famiglia è la sua più grande certezza e il dono più prezioso.

Massimiliano Ossini

"La famiglia è il dono più grande che si possa avere: ho sempre sognato di crearmene una, fin da quando ero piccolo" ha rivelato a Storie Italiane. "I miei figli mi definiscono un papà pesante, ma lascio che vivano la loro vita. Oggi tendiamo a vivere tutti una vita molto frenetica, motivo per il quale spesso mi fermo e dico loro: Godiamoci questo momento ".