È un Filippo Neviani in 'salsa rosa' quello apparso sui social con una dedica speciale alla moglie, Patrizia Vacondio. Il cantante, noto a tutti sotto il celebre nome d'arte Nek, ha deciso di abbandonarsi a un messaggio romantico in occasione del 13° anniversario di matrimonio. La coppia è convolata a nozze nel 2006 e ha avuto una figlia, Beatrice, che oggi ha 6 anni. Su Instagram piovono like per il tenerissimo gesto dell'artista.

Nek e Patrizia Vacondio 13 anni dopo il 'Sì'

Nek non ha mai nascosto il sentimento che lo lega alla moglie Patrizia, sposata nel 2006 dopo un lungo fidanzamento. I coniugi Neviani hanno una figlia, Beatrice, che riempie le loro giornate e ha aggiunto nuovi colori alla loro favola rosa.

Il matrimonio è arrivato il 28 maggio di 13 anni fa, e per celebrare l'anniversario di nozze l'artista ha scelto un modo semplice (ma piuttosto efficace e diretto). La sua dedica d'amore corre sui social, lanciata dal suo profilo Instagram: "Si! Ogni giorno. 28 maggio io e te sempre insieme. Cosa ci ha fatto l'amore"





Sono le parole che incorniciano un'istantanea del giorno del fatidico 'Sì', una foto a tinte seppia in cui entrambi, giovanissimi sposi, sembrano immersi nella magia del momento.

Una vita insieme

La storia d'amore che li vede protagonisti non è sempre stata facile, per stessa ammissione del cantante. In passato aveva svelato una pagina inedita del loro rapporto, in cui si era insinuata l'ombra di un tradimento (poi perdonato dalla consorte).

Prima di arrivare all'altare, Filippo e Patrizia Neviani hanno vissuto un lungo periodo da fidanzati, e hanno saputo tenere testa alle fisiologiche differenze di vita. Lei non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è l'unica che ha rapito per sempre il cuore di Nek.

In un'intervista a Vanity Fair il cantante aveva provato a sintetizzare la formula del loro successo sentimentale: "Si può essere incorruttibili proprio nel superamento degli errori. (...) Vale la pena riscoprirsi amanti, da marito e moglie".

*immagine in alto: fonte/Instagram Nek, dimensioni modificate