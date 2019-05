Il pubblico non immaginava il retroscena svelato da Carmen Russo sulla sua storia d’amore con Enzo Paolo Turchi. Ne ha parlato candidamente ai microfoni di Caterina Balivo, nel talk Rai Vieni da me, facendo gridare allo scoop decine di fan. Per tutti, la storia d’amore tra i due volti noti del piccolo schermo è una delle favole riuscite del jet set, ma non sarebbe tutto rose e fiori. La showgirl ha rivelato di aver meditato l’addio.

Carmen Russo, parole choc su Enzo Paolo

Nessuno si aspettava una confessione del genere sul legame tra Carmen Russo e il marito (inseparabile) Enzo Paolo Turchi. La loro è una storia che ha sempre affascinato il gossip, per la sua piena antitesi rispetto al tessuto di intrighi di cui le cronache rosa si nutrono quotidianamente. Un amore intenso e longevo, che sembra non aver subito i contraccolpi del tempo.

Eppure, tra le righe di quell’unione apparentemente perfetta, si insinua una verità emersa negli studi di Vieni da me, quando una Carmen Russo senza filtri ha parlato della sua vita ai microfoni di Caterina Balivo. La puntata è quella del 29 maggio scorso, e ha restituito al pubblico una rivelazione a dir poco sorprendente.

Sotto il fuoco di domande improvvise, la ballerina ha risposto con la sua solita verve, fino al quesito che ha scatenato la curiosità: “Hai mai pensato di lasciare Enzo Paolo Turchi?“.

La risposta ha spiazzato tutti: “Chi non ha mai pensato di lasciare il marito? Durante una discussione si pensa sempre ‘Questa è l’ultima volta’. Ma i nostri litigi durano dieci minuti, neanche il tempo di fare una valigia“.

Ebbene sì: anche per la coppia più stabile della televisione ci sarebbero stati momenti ‘aspri’ in cui la Russo avrebbe meditato di gettare la spugna. Si tratta di una dichiarazione inaspettata, tanto da aver colto alla sprovvista anche la conduttrice: “Carmen Russo una di noi. Noi parliamo sempre della pesantezza dei mariti, ma pensavamo che tu fossi esente. Invece sei come noi“.

La formula vincente di un amore

Ma forse è proprio questo approccio disincantato ad aver fatto da salvagente a un amore che va avanti praticamente da sempre. Il matrimonio è datato 1987, riconfermato dalle nozze bis del 2015 dopo l’arrivo della loro figlia Maria.

I due ballerini si sono scambiati nuovamente le promesse nuziali davanti alle telecamere di Barbara d’Urso, regalando ai telespettatori un bellissimo ritratto di famiglia. Uniti dalla stessa passione per la danza, si sono fidanzati nel lontano 1983 e a fare il primo passo sarebbe stata proprio lei.

(immagine in alto: Vieni da me (frame)