Sembra che sia giunto il tempo di nuovi amori per Daria Bignardi, immortalata dal settimanale Chi in atteggiamenti intimi con un uomo dall’identità misteriosa. È la prima volta, dai tempi dell’annuncio della separazione da Luca Sofri, che si vede la giornalista e conduttrice in compagnia di un uomo e intenta a scambiarsi effusioni in pubblico.

Daria Bignardi e la fine del matrimonio con Sofri

La notizia della fine del matrimonio decennale tra Daria Bignardi e Luca Sofri, anch’egli giornalista e figlio di Adriano Sofri, è emersa lo scorso autunno, anche se la rottura vera e propria è avvenuta addirittura l’anno precedente.

I due hanno preferito però mantenere il segreto, sintomo di una riservatezza che Daria Bignardi ha mostrato anche nel trattare la storia del tumore che l’ha colpita mentre era intenta alla stesura di un libro, Storia della mia ansia.

La Bignardi e Sofri si sono sposati nel 2004 e hanno avuto una figlia di nome Emilia. Lo scoop della fine della loro relazione è arrivato soltanto quando Sofri è stato a sua volta fotografato in pubblico mentre era con un’altra donna, quando anche Daria non ha potuto che confermare la notizia.

Chi è l’uomo fotografato con Daria Bignardi?

Secondo Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, l’uomo immortalato con Daria Bignardi si chiamerebbe Stefano e avrebbe 52 anni. Sembra anche che si tratti dell’erede di una delle famiglie storiche della finanza italiana.

Daria Bignardi pizzicata da Chi mentre si scambia dolci effusioni con un misterioso Stefano. Fonte/Chi

Quella che potrebbe essere una nuova coppia, è stata scoperta in un bar accanto al Palazzo del cinema Anteo, a Milano. Le fotografie pubblicate sulla rivista li vedono tra baci, carezze, chiacchiere e strette di mano, tutti elementi che sembrano sottolineare una particolare complicità tra i due.

Al momento però non c’è nessuna ufficialità di questa relazione e chissà se Daria Bignardi deciderà di condividere la notizia o se continuerà a mantenere il suo consueto riserbo.

* immagine in alto: Daria Bignardi. Fonte/Instagram Daria Bignardi