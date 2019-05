Al coro di critiche contro la 16^ edizione del Grande Fratello in corso si è unito anche Luca Onestini. Il tenore del suo appunto è lontano dagli attacchi al presunto carattere trash della stagione del reality targata Barbara d’Urso, ma rischia di esacerbare le polemiche su un altro fronte. Il caso riguarda suo fratello, Gianmarco, attualmente impegnato nella casa più spiata d’Italia come concorrente. A margine della scorsa diretta, in prima serata, il gieffino ha lamentato una disparità di trattamento che si farebbe sentire in modo piuttosto evidente.

Luca Onestini sbotta: “Gianmarco ha ragione”

Il primo accenno di malcontento è arrivato lunedì 27 maggio, poco dopo la diretta del Grande Fratello 16. Gianmarco Onestini si è lamentato apertamente con Michael Terlizzi per non aver mai ricevuto alcuna sorpresa all’interno della casa.

L’appuntamento settimanale in prima serata è tra i più attesi dai concorrenti di tutte le edizioni, perché porta con sé un fisiologico bagaglio di ‘notizie’ dall’esterno, belle o brutte che siano.

Il fratello di Luca Onestini si sente estromesso da questa consolidata architettura del format, e ha palesato il suo fastidio per essere praticamente l’unico a cui non sarebbe stata riservata alcuna attenzione.

Sotto il pressing della curiosità dei follower, anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rendere noto il suo parere sulla questione. Le sue parole, diffuse in un video tra le Instagram Stories, hanno acceso gli animi (e non pochi sospetti) sulla condotta della produzione.

“Gianmarco ha ragione a essere inc****to, deluso, amareggiato. Sareste inc****ti voi, sarei inc****to io. È normale, il dato è oggettivo ormai, il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto neanche una sorpresa. Perché?“.

Il messaggio di Luca Onestini contiene anche un chiaro affondo per evidenziare il diverso atteggiamento con gli inquilini della Casa: “Alcuni ne hanno ricevute talmente tante (di sorprese, ndr) che ho perso il conto. A momenti chiamano anche le vicine di casa per dare abbracci e sostenere alcuni concorrenti“.

La rabbia di Gianmarco Onestini

Luca Onestini conosce bene le dinamiche di gioco, essendo stato concorrente della versione vip che gli ha fatto incontrare la bella Ivana Mrazova. Sa anche quanto si possano amplificare i sentimenti all’interno di quelle mura, e questo è un dato che molti utenti hanno sottolineato in merito alla vicenda.

Lo sfogo di Gianmarco è stato piuttosto esplicativo di quali siano gli umori e le percezioni che sta vivendo ormai da giorni: “Mi sono proprio stufato. Mi sono stancato di non sapere niente della mia famiglia. Tutti sanno qualcosa della loro famiglia“. Molti si aspettavano che il ragazzo esprimesse il suo punto di vista durante un confronto con la conduttrice in prima serata, ma c’è ancora tempo per vedere esaudita questa ipotesi.

*immagine in alto: fonte/Instagram Luca Onestini, dimensioni modificate