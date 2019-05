Uno scontro terribile ha avuto luogo a Veracruz, uno dei 31 stati del Messico: un tir e un bus turistico si sono scontrati in un incidente mortale che ha causato 23 morti e 30 feriti. L’autobus ha preso fuoco dopo l’incidente.

L’incidente di Veracruz

Un incidente terribile, una tragedia che ha portato alla morte di 23 persone e al ferimento di 30 tra un semirimorchio e un autobus carico di turisti e si è verificato nella notte a Veracruz, precisamente nei pressi di Maltrata, comune dello Stato del Messico. Come riporta la CNN, si trattava di pellegrini cristiani che stavano tornando a Chiapas dopo aver visitato la Basilica di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico. Al momento, i 30 feriti si trovano nell’ospedale locale. La tragedia è avvenuta anche perché nell’incidente tra l’autobus e il tir, il mezzo con i turisti a bordo si è ribaltato e il lato in cui si trovavano le porte è quello che ha impattato con terreno, bloccando di fatto la via d’uscita principale del bus ai passeggeri. Subito dopo il ribaltamento, il mezzo si è incendiato. Il governo di Veracruz ha comunicato che sta fornendo supporto alle persone coinvolte nel drammatico incidente.

De manera coordinada las Fuerzas de Tarea de @GobiernoVer trabajan en la atención del accidente ocurrido en la Autopista Puebla-Veracruz, cerca del municipio de Maltrata. Continuamos brindando apoyo a las personas que se vieron involucradas en la tragedia. — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) May 29, 2019

Credits immagine in alto: Twitter