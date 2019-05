Intorno alle 9,00 di questa mattina, una ragazza di 27 anni è rimasta incastrata sotto un tram della linea 3 in corso Regina Margherita all’altezza dell’incrocio con Via Rossini, a Torino. La giovane è stata estratta da sotto il tram dopo mezz’ora di tentativi dei soccorritori e si trova in gravi condizioni all’ospedale CTO: ha riportato traumi importanti ad una gamba e anche al bacino.

Rimane incastrata sotto il tram

Stando alle prime ricostruzioni, la giovane ha 27 anni ed è rimasta incastrata sotto il tram della linea 3 con un piede, non si sa se sia rimasta agganciata al mezzo mentre questo partiva o se vi sia caduta casualmente al di sotto. L’incidente ha avuto luogo in una zona vicina ad una delle sedi dell’Università di Torino, alla fermata di Corso Regina Margherita nei pressi dell’incrocio con Via Rossini. La giovane è stata soccorsa in modo tempestivo dall’ambulanza e sul posto sono accorsi anche gli agenti. Dopo mezz’ora i soccorritori sono riusciti a “disincastrarla” dal mezzo.

La giovane è ricoverata al CTO

La ragazza di 27 anni è stata soccorsa e portata all’ospedale CTO di Torino. Purtroppo versa in gravi condizioni a causa dei traumi che ha riportato ad una gamba e al bacino. Una tabaccaia che ha assistito all’incidente del tram della linea 3 sotto al quale la giovane è rimasta incastrata ha commentato a La Stampa: “Ero al lavoro quando ho sentito le urla di quella povera ragazza. Fortunatamente i vigili sono intervenuti subito e un attimo dopo è arrivata l’ambulanza. Per liberarla da lì sotto hanno impiegato almeno mezzora“.

Credits immagine in evidenza, autore: Falnini

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:9_at_Torino_Esposizioni.jpg