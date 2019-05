Ci sono novità per gli appassionati di Acacias 38 e Puente Viejo, e coincidono con l’arrivo della programmazione estiva di Una Vita e Il Segreto. L’agenda degli appuntamenti con le soap di Aurora Guerra si arricchisce di alcune variazioni dovute all’arrivo dell’estate, quando tutti i palinsesti subiranno modifiche dopo la conclusione di alcuni format. Si inizierà con lo stop di domenica 2 giugno, per poi proseguire con qualche interessante sorpresa.

Al via la nuova programmazione

La fine di alcune trasmissioni che hanno tenuto compagnia al pubblico in primavera impone la modifica della messa in onda di Una Vita e Il Segreto. Già da martedì 28 maggio, in vista delle nuove programmazioni di giugno, le vicende di Acacias 38 e Puente Viejo sono state dirottate per far posto a Quarta Repubblica e Freedom – Oltre il confine.

Saltano anche gli appuntamenti di domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Ma i tanto amati protagonisti delle soap spagnole potranno tirare un sospiro di sollievo con parecchie sorprese.

Una Vita e Il Segreto: quando vanno in onda?

Il mese di giugno porta con sé alcuni ritocchi alla programmazione, che vedranno Una Vita ‘raddoppiare la posta’ con due puntate inedite subito dopo Beautiful, a partire dalle 14:10. Stesso orario, dunque, ma molto più spazio per seguire le nuove evoluzioni della telenovela, il tutto già dal prossimo 3 giugno.

Questo deriva dalla conclusione di Uomini e Donne, che se da un lato lascia il pubblico di Queen Mary con un lungo congedo, dall’altro fa felici i telespettatori che seguono la soap.

Diverso discorso per Il Segreto, che manterrà la sua collocazione delle ore 16:30 ma potrebbe subire importanti spostamenti con l’inizio di Bitter Sweet, la serie turca pronta ad approdare su Canale 5 e restarvi per l’intera estate.

A mantenere le trame di Puente Viejo ancorate alla sua solita fascia è il Grande Fratello, i cui appuntamenti in daytime non consentono ancora molti margini di manovra.