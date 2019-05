Momento di grande commozione a Ballando con le stelle nel giorno della finalissima. In studio entra Ivan Cottini, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi affetto da sclerosi multipla ma che, nonostante la malattia, continua ad inseguire i suoi sogni. Cottini si esibisce da Milly Carlucci in un’esibizione che fa commuovere tutti.

L’esibizione di Ivan Cottini

Ti vorrei sollevare di Elisa e Giuliano Sangiorgi fa da sfondo ad un’esibizione che tocca tutte le corde dell’anima. In studio a Ballando con le stelle Ivan Cottini si esibisce in compagnia di una ballerina, abbandonando la sedia a rotelle ed incantando tutti. A fine esibizione il pubblico gli tributa grandi applausi, poi Milly si avvicina a lui e lo ringrazia per questo. Un grande esempio oltre che un’importantissima dimostrazione di coraggio, determinazione ed attaccamento alle vere emozioni della vita. Ad Ivan viene attribuito un importante ruolo del programma: sarà custode del tesoretto.

La reazione della giuria

L’esibizione di Ivan Cottini a Ballando con le stelle ha commosso tutti, giuria compresa, tanto che Guillermo Mariotto e Carolyn Smith hanno espresso tra le lacrime tutta la loro felicità. La giuria, al momento di dare la votazione finale per l’esibizione del ballerino, gli attribuisce un bel 10, aggiungendo che “non è pietismo“, ma che è stato realmente bravo. La gara continua con le prime eliminazioni: a farne le spese sono le coppie formate da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro e da Angelo Russo e Anastasia Kuzmina.