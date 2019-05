La conduttrice ha rivelato di soffrire di un disturbo di salute ormai da molti anni. Questo piccolo problema che, si manifesta anche più volte al mese, la mette molto a disagio ed è per questo che non può fare a meno di utilizzare qualche trucchetto per nasconderlo.

Tutta colpa dello stress

La vita stressante sempre sotto i riflettori e gli orari impossibili sono la causa principale del malessere da cui è colpita la Fialdini. Infatti, come ha rivelato a OK Salute e Benessere, oltre alle occhiaie, alle quali la conduttrice dice di essersi abituata, sulle sue labbra appaiono spesso gli herpes, soprattutto se le sue difese immunitarie sono state indebolite da un’influenza o da qualche altra malattia.

Il virus herpes simplex, come ha raccontato Francesca, si è manifestato in tutta la sua virulenza mentre faceva la pendolare tra Roma e Bologna, quando si è ammalata di bronchite. A quel punto inevitabilmente sono crollate le difese immunitarie e l’herpes è riapparso per ben 6 volte consecutive.

Francesca Fialdini in una puntata di La Vita in Diretta

Il trucchetto per nasconderlo

Dopo anni anni d’esperienza con il virus, la presentatrice ha deciso di utilizzare i classici cerottini trasparenti soprattutto quando è in onda: “Devo mascherare la febbre… Perché l’herpes labiale mi crea disagio soprattutto quando mi ritrovo sotto l’occhio implacabile delle telecamere. In questi casi non posso che affidarmi alle sapienti mani della mia make up artist Anna”.

Per coprire il tutto applica un correttore fluido sulla lesione e sulla zona circostante, picchiettando con le dita e, successivamente, disegna il contorno della bocca con una matita e mette un rossetto opaco dello stesso colore, utilizzando un pennellino che verrà poi lavato con cura.

Alcune misure preventive

Come ha spiegato la conduttrice, per combattere la febbre labiale, l’igiene è fondamentale per evitare di trasmetterla ad altre persone o a diverse parti del proprio corpo.

Per questo motivo Francesca è molto attenta alla pulizia personale: lava spesso le mani, evita di condividere asciugamani, posate e bottigliette d’acqua e igienizza accuratamente gli strumenti che normalmente utilizza per truccare le labbra.

Francesca Fialdini in una puntata di La Vita in Diretta

Una cura efficace

Per curare questo antiestetico disturbo, la conduttrice assume un antivirale per via orale nella fase più acuta, per due volte al giorno. Inoltre, abbinata a questa terapia farmacologica, Francesca Fialdini associa delle pomate a base di burro di karitè o bisabololo, adatte a lenire la secchezza e le irritazione.

Con questa terapia, che si è sempre rivelata efficace, in 4 o 5 giorni le lesioni sulle labbra della conduttrice spariscono. Inoltre, per prevenire il più possibile le recidive, si aiuta assumendo ciclicamente degli integratori, consigliati dal suo medico, di vitamine C e B, e, in estate, utilizza grandi quantità di crema solare, perché l’esposizione ai raggi ultravioletti può favorire la comparsa dell’herpes.

*Immagine in alto: Francesca Fialdini a la La Vita in Diretta (frame)