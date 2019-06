Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Saranno Famosi, meglio conosciuto come Amici, si presenta sul palcoscenico di All Together Now, lo show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

La vita dopo Saranno Famosi

Ne è passato di tempo da quando Dennis Fantina nel 2001 incantava il palco della prima stagione del fortunato talent show condotto da Maria De Filippi. Oggi il cantante ha 42 anni e sembra essersi lasciato la gloria di quel momento alle spalle.

Già, perché le cose per il ragazzo triestino non sono andate come sperava. I suoi album ad oggi sono 3, l’ultimo registrato nel 2007.

Nel frattempo però si dedicato ad altre passioni coltivate in questi anni, infatti ha partecipato come giurato a Miss Reginetta D’Italia nel 2014 e nel 2015, ma soprattutto ha scoperto la passione per i cortometraggi, sia come doppiatore sia come sceneggiatore e regista.

Il primo amore non si scorda mai

Ma la sua passione è sempre stata la musica. Ed è per questo che Dennis, 18 anni dopo dal suo esordio televisivo, cerca la sua rivincita. Si presenta ai microfoni come un novellino, ma non nascondendo la sua storia: “Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica. Sono qua perché la musica è la mia vita, ma due soldi in tasca non mi farebbero così schifo…“. Le sue esibizioni hanno scaldato i 100 giudici, in particolare hanno affascinato Mietta che è rimasta colpita dal talento del giovane ragazzo. Durante la seconda esibizione è riuscito a conquistare tutti, anche quelli più scettici, che lo hanno premiato con l‘accesso alla fase semifinale del programma.