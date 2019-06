È arrivato per Karina Cascella il momento di portare la sua relazione con Max Colombo ad una fase successiva, in vista di un matrimonio sempre più vicino. Ma si sa, quando ci sono i figli di mezzo questo passo diventa una sfida ancora più grande.

Per questo l’opinionista di punta di Barbara D’Urso ha voluto spiegare il grande cambiamento che sta per avvenire alla figlia Ginevra, nata dalla relazione con Salvatore Angelucci.

Il post per Ginevra

Karina ha dedicato alla figlia un interno post su Instagram, per spiegare alla bimba che da ora in poi non saranno più solo loro due, ma che con Max formeranno una nuova famiglia. L’opinionista ha quindi pubblicato una foto che la ritrae mentre abbraccia Ginevra, accompagnata da un discorso molto sentito e ragionato.





Un nuovo inizio

Prima di Max Karina Cascella ha attraversato un periodo estremamente difficile, dovuto proprio alla rottura con il papà di Ginevra, Salvatore Angelucci, che l’ha lasciata di colpo nel 2012.





È stato proprio Colombo che le ha fatto ritrovare il sorriso perduto. I due hanno cominciato una relazione importante, che ha messo radici nel corso degli anni, fino a che non è giunta la promessa di future nozze. Naturale che il passo successivo diventasse proprio la convivenza.