Il cantante Marco Carta è stato fermato ieri, insieme ad una donna di anni 53 anni, all’uscita della Rinascente di Milano.

La star di Amici, consegnato alla Polizia, sarebbe stato sorpreso mentre rubava alcuni capi di abbigliamento. Ora il 34enne si trova ai domiciliari.

Il furto

La star di Amici e vincitore di Sanremo 2009, sarebbe uscito dal punto vendita della nota catena di grandi magazzini, con tre magliette dal valore complessivo di 1.200 euro. Carta, con l’aiuto di quella che sembra essere una complice, aveva sfilato l’antitaccheggio agli articoli sottratti senza pagare. Aveva però dimenticato la placchetta flessibile, che al momento dell’uscita ha fatto scattare gli allarmi.

Marco Carta, fonte foto: Instagram

L’ex allievo di Amici è stato quindi fermato dalla sicurezza, per poi essere consegnato alla Polizia. Marco Carta in questo momento si trova agli arresti domiciliari, con l’accusa di furto aggravato, in attesa di processo per direttissima.

La carriera di Marco

Oggi coinvolto in un gossip oscuro, Marco Carta è stato un ragazzo prodigio, il cui talento è stato forgiato dai banchi di scuola di Amici di Maria De Filippi. Carta non solo partecipò al talent, ma addirittura lo vinse, traguardo che gli diede modo di dare il via ad una brillante carriera.

Il punto più alto del suo successo è stato certamente la vittoria a Sanremo, con il brano La Forza Mia. Ma nel corso degli anni sono arrivate tante altre soddisfazioni, come la vittoria al Tale e Quale Show. Ora il suo curriculum si macchia di un reato discutibile che sembra destinato a far parlare di lui molto a lungo.