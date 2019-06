E semifinale sia. Questa sera nona e penultima puntata del Grande Fratello 16 in un lunedì che si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Si parte subito con una lettera che Francesca De André ha ricevuto dall’ex fidanzato Giorgio, poi la ragazza è protagonista di un acceso diverbio con Cristiano Malgioglio.

La lettera di Giorgio Tambellini

Il legame tra Francesca e Gennaro si sta rafforzando sempre più. In settimana i due si sono avvicinati moltissimo, più di quanto si potesse pensare, e ci è scappato anche un bacio. Un bacio che però in puntata entrambi negano di essersi scambiati. Ma i fantasmi del passato per la De André ritornano e per la ragazza è in arrivo una lettera, firmata Giorgio Tambellini. Queste le parole dell’ormai ex fidanzato: “Ciao Francesca. Avrei voluto dirti molto altro, soprattutto quello che era successo tre giorni prima… ma non ce l’ho fatta. Ero teso e nervoso, avevo 39 di febbre. Avrei dovuto guardarti e spiegarti tutto con calma. Mi mancavi da impazzire“.

“Il tuo comportamento è stato penoso“

La lettera prosegue così: “Quando lunedì scorso ho parlato di complotto non intendevi giustificare il mio errore, ma mi riferivo ad una serie di circostanza di cui parlerò unicamente con te. Io ho sbagliato Francesca, ma il tuo comportamento all’interno della casa è stato penoso. Voglio parlare con te quando sarai uscita perché non dimentico che, il 14 aprile, quando ci siamo sentiti per l’ultima volta, eravamo innamorati follemente ed eravamo felici. Ti chiedo di non denigrare più me. Ci vediamo a Firenze, sarò lì ad aspettarti. Giorgio“. Subito arriva la risposta di Francesca: “Il motivo per cui non ho fatto nulla con Gennaro è proprio per questo, perché prima devo chiarire la mia posizione con Giorgio“.

Malgioglio infuriato contro Francesca

Ma anche con Cristiano Malgioglio la nipote del cantautore genovese ha avuto da dire le scorse puntate. Il paroliere questa sera prende parola e versa tutti i suoi pensieri sulla ragazza: “Due settimane fa abbiamo avuto quella discussione, mi aspettavo le tue scuse. Il problema di Francesca è che è aggressiva, a tratti incivile, e non rappresenta le donne. Ed è grave. Avrà tutte le sue problematiche, ma cosa dovrebbe dire per esempio Martina con il problema che ha, o Serena con il passato che ha avuto? Non voglio infierire contro Francesca per il suo passato, ma non mi è piaciuto come hai trattato l’altra volta Dori Ghezzi. Io non sono qui per parlare di te, perché di te non me ne frega un c***o. Avresti potuto fare un altro Grande Fratello, ma non ci sei riuscita. Non sei amata! Io rappresento il pubblico, sono l’opinionista e vedo e sento“. La replica della De André: “Non permetterti di parlare di dinamiche che non conosci. Io non ho parole. Amata o non amata, c’è qualcosa che non si può dire di me: che sono falsa. Se devi parlare della mia famiglia, informati meglio!“.