Appena qualche settimana fa, avevamo scoperto che la figlia di Daniela Del Secco era incinta. La Marchesa D’Aragona era diventata molto famosa per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip dove il suo titolo di marchesa era stato messo in dubbio senza pietà. Ora però potrà gioire per il titolo di nonna, conquistato “sul campo” in queste ore.

L’annuncio della nascita

“Stanotte alle 3,23 E’ NATO GIANLUDOVICO. Un bimbo di rara bellezza ..Una gioia che nn si può descrivere. Ludovica sei stata Fantastica.. durante il travaglio neanche un gemito.. Gianalberto ti è stato accanto con immenso amore ..è stata un’emozione inimmaginabile .. nn dimenticherò mai questa notte.. è stato come tornare indietro nel tempo..al momento in cui venne alla luce la mia Ludovica che mi ha dato solo GIOIA NELLA VITA. Grazie“, ha scritto su Instagram la neo nonna.





Liti in tv

Daniela Del Secco è diventata molto famosa soprattutto dopo l’entrata in scena di Patrizia De Blanck al Grande Fratello vip, di cui la Marchesa era concorrente. La De Blanck ha provato a dimostrare l’inesistenza del sangue blu della Marchesa e la lite proseguita negli studi di Mediaset anche dopo l’eliminazione della Del Secco.