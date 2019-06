Un bambino peruviano di 11 anni è stato filmato intento a studiare sotto la luce di un lampione, nella strada in cui vive, a Moche in Perù. Il motivo di questa scena è che i genitori sono poveri al punto da non potersi permettere di pagare la bolletta della luce.

Però il piccolo Víctor Martín Angulo Córdoba, questo il suo nome, non ha voluto rinunciare allo studio e ha trovato la soluzione di scendere in strada per fare i compiti o leggere, in modo da ovviare, anche se solo in modo parziale, all’inconveniente.

Il video di Víctor diventa virale

Il video in cui viene mostrato Víctor alle prese con i propri compiti, seduto sul bordo della strada e con un libro sulle ginocchia, è stato fatto dalle telecamere di sicurezza della prefettura locale ed è diventato virale.

E proprio grazie alle immagini diffuse in tutto il mondo che Víctor sta per vedere la propria vita cambiare.

Tra le tante persone che sono state colpite dalla storia di Víctor c’è Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, filantropo 31enne del Bahrein. Il ricco imprenditore è intervenuto in aiuto di Víctor e della sua famiglia, a partire dalla ricostruzione della casa in cui vivono, che verrà fatta a spese del ricco imprenditore.







Yaqoob ha affermato di essersi immedesimato nella storia del piccolo Víctor in quanto ne condivide una storia simile. Per questo ha deciso di aiutarlo per fare in modo che continui a studiare.

Il filantropo del Bahrein ha preso le cose così a cuore che ha trovato un lavoro alla madre di Víctor, in modo che possa sostenerlo in futuro e garantirgli una qualità di vita migliore. In più ha anche ripromesso di mettere a disposizione i fondi necessari alla riparazione della scuola del ragazzo.

La promessa del piccolo Víctor

Felice per il buon esito della vicenda, Víctor ha ringraziato Yaqoob per la sua generosità e ha promesso di impegnarsi nel continuare gli studi. Nel suo futuro vorrebbe una carriera da poliziotto, per “lottare contro i corrotti, i ladri e le droghe”. Incredula invece la madre, sorpresa dall’aver ricevuto un aiuto simile proveniente dall’altra parte del mondo, un aiuto che l’aiuterà a vivere il futuro con maggiore ottimismo.

*immagine in alto: frame tratto dal video di Prensa Total