Tutto sembra essere pronto per i casting della nuova edizione di Tale e Quale Show, il noto programma condotto da Carlo Conti su Rai1 e che vede come protagonisti 12 vip intenti a sfidarsi a suon di imitazioni di celebri personaggi del mondo della canzone.

Al via i casting per l’edizione del 2019

A Roma sono già iniziati i casting per la prossima edizione di Tale e Quale Show, programma che vede 12 vip sfidarsi in imitazioni canore di voci note al mondo della musica. Ogni vip viene giudicato da una giuria composta da 4 giudici d’eccezione. Nell’ultima edizione, la giuria era composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Antonio Mezzancella.

Mentre continuano a svolgersi i provini, voci di corridoio sostengono che in realtà ci sarebbero già 9 vip selezionati. A rivelarlo è Giulio Pasqui sul settimanale Spy.

Svelati alcuni papabili concorrenti

La nona edizione, secondo l’indiscrezione, vedrebbe tra i partecipanti Francesco Monte, ritornato sul palco dopo il forfait dello scorso anno, il modello Stefano Sala, l’ex ballerina di Amici e tronista Sabrina Ghio, le cantanti Barbara Cola e Jessica Morlacchi, l’imitatore David Pratelli che gioca in casa e l’attrice Debora Caprioglio. Tra tutti questi nomi, spicca anche quello di Sandro Giacobbe, voce conosciuta nel mondo della musica degli anni ’70. Alcune indiscrezioni vogliono anche la presenza di Debora Villa, attrice e volto comico della TV italiana.

Grazie per averci seguito in questa fantastica edizione! 👏🙂

Vi ricordiamo che sul sito di Tale e Quale Show trovate tutte le puntate, tutte le singole esibizioni e molto altro…

▶https://t.co/YEk0Cx8MmT …◀#taleequaleshow pic.twitter.com/fhclIixzoy — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 24, 2018





Squadra che vince non si cambia

Il talent, in programmazione dal 2012, vede alla guida della

conduzione da sempre Carlo Conti. Accanto a lui, il giudice più veterano

di tutti è la cantante e showgirl Loretta Goggi. Dalla seconda edizione

in poi, al termine del programma è stato introdotto “Tale e quale show – il torneo”

spin off del talent che vede i migliori classificati dell’ultima

edizione sfidarsi con i migliori di quella precedente. Al termine della sfida

si determinerà il “Campionissimo”.