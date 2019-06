Può uno scatto restituire la misura eccezionale di un amore? La risposta è “sì”, chiara e forte nell’immagine cristallizzata, per puro caso, da un uomo seduto al tavolo di un fast food, nelle Filippine. La foto ritrae due anziani, forse marito e moglie, in un McDonald’s di Mablacat e ha stregato il web. Lui guarda lei con aria sognante, come se in quel momento esistesse soltanto la sua dolce metà, immune alla frenesia circostante e al tempo che passa. È il ritratto sublime di un sentimento altrimenti impossibile da catturare, che su Facebook ha incassato una mole incessante di like e condivisioni.

La foto virale che ha stregato il web

Quando ha scattato la foto, Al Oliver Reyes Alonzo non era consapevole del successo che avrebbe potuto riscuotere. Eppure, che qualcosa di speciale fosse nell’aria lo aveva intuito immediatamente, tanto da puntare il suo obiettivo verso la coppia di anziani seduti vicino a lui.

Senza pensarci troppo, ha imbracciato la fotocamera per immortalare quell’istante, quando l’anziano ha poggiato la testa sulle braccia rivolgendo alla sua amata uno sguardo unico. È la sintesi perfetta di un amore senza tempo, il cui scorrere è scandito dalla tenera luce dei suoi occhi.

Lei sembra continui a parlare, e forse non è una novità, tra loro, quel modo dolcissimo di guardarsi, capirsi, amarsi. L’autore dello scatto lo ha pubblicato sul suo profilo Facebook con una didascalia speciale: “Anche quando saremo vecchi, ti guarderò ancora così“.

Migliaia di condivisioni e like

Il successo di questa foto è arrivato come un’onda di piena inaspettata per Alonzo. Sui social, si è trovato a fare i conti con migliaia di condivisioni, like e commenti da tutto il mondo. E chissà se i protagonisti di questa straordinaria favola sanno di essere così speciali, o se vivono la loro esistenza nell’inconsapevolezza di avere tra le mani un tesoro che affascina e stupisce.

C’è chi si augura di vivere un amore come il loro, chi di invecchiare al fianco di una persona che sappia preservare quella magica luce negli occhi. Ci sono istanti che riempiono milioni di cuori, attimi impressi su una pellicola a ricordare che si può amare per sempre.

*immagine in alto: fonte/Facebook Al Oliver Reyes Alonzo, dimensioni modificate