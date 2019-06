Dopo la scoppiettante edizione dello scorso anno, Temptation Island sta tornando e ad annunciarlo in tono trionfale sui social è il conduttore Filippo Bisciglia che è partito alla volta dell’isola più bollente della TV italiana. Il presentatore ha anche aggiunto che presto conoscerà le coppie che saranno protagoniste della prossima edizione e che metteranno alla prova il loro amore verso i rispettivi partner facendosi tentare.

Filippo Bisciglia: l’annuncio su Temptation Island

Filippo Bisciglia ha pubblicato un video su Instagram poco prima di partire da Roma Fiumicino alla volta di quella che sarà la location della prossima edizione di Temptation Island, la località di Santa Margherita di Pula, a Cagliari. Il conduttore ha annunciato: “Èufficiale, sono a Roma Fiumicino, destinazione: Temptation Island, la mia destinazione preferita, spero sia anche la vostra, televisivamente parlando, ovviamente! A questo punto, non ci resta che partire, arrivare lì, disfare le valigie, far costruire due meravigliosi pinnetti (costruzioni pastorali tipiche della Sardegna e sempre presenti nel programma, ndr), aspettare che i ragazzi sbarchino, non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi accendere un falò e iniziare a contare (a fare il conto alla rovescia per l’inizio di questa edizione, ndr)“. Dunque, tra poco, sarà tutto pronto.

Tutti pronti a farsi tentare

Se sul sito di Witty Tv campeggia un bel “prossimamente su Canale 5” a proposito di Temptation Island, l’annuncio di Filippo Bisciglia apre le porte a mille ipotesi sulla data d’inizio esatta della trasmissione televisiva. Si vocifera sia possibile che la prima puntata vada in onda a luglio, ma, come specificato, non c’è nulla di certo. Intanto, dalle Instagram stories, il presentatore mostra un panorama familiare: è dunque giunto che in terra sarda e quindi non ci resta che attendere altre notizie ufficiali sull’inizio del programma che mette a dura prova le relazioni amorose.