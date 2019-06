Al Grande Fratello è tempo di nuove sorprese: a fare il loro ingresso nella Casa sono Simone Coccia e Stefania Pezzopane. La chiacchierata coppia affronterà con i ragazzi l’importante tema dell’amore indiscriminato e privo di pregiudizi. Poi un toccante video-messaggio per Gennaro da parte della sorella.

“La dignità è la cosa più importante“

Nella Casa del Grande Fratello entrano Simone Coccia, ex gieffino e la fidanzata, l’onorevole Stefania Pezzopane. L’ingresso nella Casa è un’occasione per fare un discorso ai ragazzi su valori importanti quali l’amore e la vita. Così si è espressa la Pezzopane: “Scorso anno ho potuto abbracciare Simone in questa casa, ne abbiamo viste di brutte. Lo scrivono, scrivono di noi. Ma che ci frega di quello che scrivono. Se ami c’è amore, se non ami no. In questa trasmissione ho visto amore ma anche tante difficoltà. Però mi siete piaciuti, anche se mi piacerebbe da parte vostra che foste ancora più sinceri. So che non è facile, le telecamere vi condizionano, qua ci sono dappertutto. Però questo amore è una cosa bella che da voi esce fuori. L’amore ha bisogno anche di poesia, non è solo materialità. L’amore è rispetto, è dignità. Ognuno di noi ha pregi e difetti, ma dai nostri uomini facciamoci regalare altre cose: un fiore è più gradito di un intervento al seno. Dobbiamo essere noi stesse e la dignità di ognuna di noi è la cosa più importante che abbiamo“.

Video-messaggio per Gennaro

Sorpresa commovente per Gennaro: in un video-messaggio parla la sorella, che non vede da tanto tempo per via del padre. Queste le parole della ragazza: “Sono fiera di te. Ho tutta una vita da raccontarti e vorrei iniziare da lunedì scorso. Mi sono tanto emozionata nel vederti e adesso voglio sapere tutto di te. Ti ho visto al Grande Fratello tutti i giorni. Mi è mancato un fratello con cui mi potevo confidare. Io un sogno ce l’ho: di crescere insieme tutti e tre, di non perderci niente. Ti auguro una grande finale e ti chiedo solo una cosa: di non lasciarmi più. Un bacione dalla tua sorella“. Gennaro ha così reagito a queste toccanti parole: “Noi non abbiamo colpe, però possiamo recuperare. Recupereremo sicuramente“. Poi, sulla domanda da parte di Malgioglio del perché il padre non si fosse presentato direttamente in puntata da Gennaro, il ragazzo dichiara: “Sarò un padre migliore“.