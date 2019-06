Le rivelazioni di Michael Phelps sulla sua depressione hanno lasciato i fan senza parole. La stella statunitense del nuoto ha parlato dei suoi spettri interiori più grandi, tra l’incubo di non farcela e il precipizio in cui stava per cadere a causa della malattia. La terapia l’ha salvato dal baratro, quando la sua mente si era spinta fino ad accarezzare l’atroce idea del suicidio. Su Twitter una serie di post per raccontare al mondo la sua storia, simbolo di una speranza che nasce dalla consapevolezza che una via d’uscita c’è, anche quando tutto sembra perduto.

L’ex nuotatore Michael Phelps ha deciso di scendere in campo e giocare a carte scoperte: non ci sono segreti che tengano, perché quando si tratta di dare un forte esempio lui c’è. Lo ha dimostrato in occasione del mese della consapevolezza sulle malattie mentali, rivelando al mondo intero la sua più grande conquista.

Quest’ultima è la vittoria contro una profonda depressione che lo aveva spinto a meditare il suicidio, come ha dichiarato lui stesso via Twitter. La sua è una testimonianza molto importante, perché dimostra, ancora una volta, che il male di vivere può colpire chiunque, ma se ci si affida a un corretto percorso di cure esiste una soluzione.

È stata la terapia a salvare il campione, rimasto nella storia per le sue gesta agonistiche come uno dei migliori (insieme a Mark Spitz). All’età di 35 anni, Phelps ha attraversato le turbolenze più estreme dell’anima e ne è uscito da vincente.

I struggled with anxiety and depression and questioned whether or not I wanted to be alive anymore. It was when I hit this low that I decided to reach out and ask for the help of a licensed therapist. This decision ultimately helped save my life. You don’t have to wait for things

